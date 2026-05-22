Врач назвала скрытые признаки снижения зрения у ребенка

Изменения в поведении ребенка могут указывать на проблемы со зрением — он может хуже следить за предметами, не различать объекты на расстоянии или терять интерес к игрушкам и обучению. Об этом Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО «Международный оптический колледж», кандидат медицинских наук Мария Левина.

По ее словам, для контроля за зрением важно вовремя проходить плановые осмотры у офтальмолога, поскольку маленькие дети не всегда могут рассказать, что стали хуже видеть. Если ребенок идет на контакт, родители могут самостоятельно попробовать проверить каждый глаз.

«Можно попросить ребенка закрыть один глаз ладошкой и спросить, видит ли он, сколько пальцев вы показываете или какую игрушку демонстрируете. Потом так же нужно проверить другой глаз. Еще один доступный способ — сравнивать зрение ребенка со своим: например, видит ли он номер приближающегося автобуса. Если вы видите объект, а ребенок нет, это может говорить о снижении остроты зрения», — объяснила Левина.

В случае подозрения на ухудшение зрения важно сразу обратиться к врачу, чтобы начать решать проблему как можно раньше.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова до этого рассказала «Газете.Ru», что долгие часы за конспектами и домашней работой, обязательное чтение и отдых за компьютером или смартфоном наносят вред зрению подростков. По ее словам, регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная мера для сохранения здоровья глаз подростка.

