Военный священник рассказал о своей миссии на передовой

Военный священник «Рекс»: главное, чтобы боец не увез в сердце войну домой

На большой земле человек идет к священнику, но на фронте, наоборот, священник идет к человеку. Об этом в репортаже агентства «Пика» с передовых казачьих позиций заявил военный священник с позывным «Рекс».

Помощник командира по работе с верующими военнослужащими казачьей бригады «Дон» подчеркнул, что священник приезжает на позиции, передовую и на пункты сосредоточения.

«Здесь все чуть-чуть по-другому», — сказал «Рекс».

Из материала следует, что такое отступление от правил оправдано задачами, возложенными на военных священников.

«Дело священника — это далеко не только и не столько отправление служб и совершение треб. Священнослужители здесь выступают врачевателями душ», — говорится в репортаже.

Священник определил свою задачу как посев зерна доброго и хорошего в военных.

«Самое главное, чтобы боец в своем сердце не увез войну домой, чтобы он вернулся без войны в сердце», — сказал «Рекс».

По его мнению, вера очищает человека.

«У него есть кому отдать свою боль. Богу», — добавил он.

Кроме того, «Рекс» в стремлении воинов к Богу и отсутствии стыда перед посещением храма видит возрождение церкви, семьи и России.

«Мужчина и должен быть в храме. Мужчина, отец семейства, глава семейства — это епископ малой церкви», — заключил священник.