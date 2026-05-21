В России появилась новая методика экспресс-оценки качества дорожных битумов

Специалисты научного института «Роснефти» представили новую методику экспресс-оценки качества дорожных битумов, сообщает пресс-служба компании.

В новой методике характеристики битума в привязке к конкретной сырьевой базе прогнозируются с помощью математического моделирования. Благодаря этому по результатам лабораторных испытаний подтверждается соответствие качества продукта требованиям технических условий.

В компании отметили, что новая методика позволила сократить время оценки низкотемпературной устойчивости битума до 8 часов.

Также благодаря новой методике срок службы дорожного покрытия увеличится до 7-12 лет, сокращая объемы ежегодных ремонтных работ.