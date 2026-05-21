Сбер зафиксировал 13 тыс. вернувшихся в компанию сотрудников

Сбер: каждый 15-й сотрудник банка ранее работал в компании
На текущий момент в Сбере работают 13 тыс. сотрудников-«бумерангов». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как подчеркнули в компании, каждый 15-й сотрудник является ранее работавшим в банке специалистом.

Старший управляющий директор — директор управления привлечения талантов Сбера Анна Овчинникова отметила осознанный выбор при возвращении.

«За это время он успевает получить новый опыт, посмотреть на другие команды, процессы, подходы — и уже по-новому оценить, что для него важно в работе и профессиональной среде. Для нас такие возвращения — не просто история про найм. Это показатель того, что в Сбере люди находят возможности для развития, сильные команды и масштаб задач, к которым хочется вернуться», — отметила она.

Овчинникова уточнила, что вернувшиеся сотрудники быстрее адаптируются. По ее словам, они понимают культуру, знают, как устроены процессы, быстрее включаются в работу и приносят с собой новый внешний опыт и свежий взгляд.

«Это ценная комбинация и для команд, и для бизнеса. Поэтому нам важно, чтобы возвращение в Сбер было простым и понятным — чтобы люди знали: здесь им всегда рады, если они хотят расти дальше вместе с нами», — добавила она.

В банке рассказали, что сотрудники возвращаются в среднем через два года после ухода. При этом почти половина — в течение первого года. Быстрее всего возвращаются IT-специалисты — в среднем через два года. Для сотрудников отделений и контакт-центров срок также около двух лет, для офисных специалистов — чуть более двух лет.

Среди цифровых специалистов чаще возвращаются разработчики, инженеры сопровождения, IT-аналитики и data-специалисты. Среди сотрудников первой линии — старшие менеджеры по обслуживанию, старшие клиентские менеджеры и старшие менеджеры по работе с клиентами. Эти три роли формируют порядка четверти всех возвращений. Чаще всего сотрудники возвращались в направления продаж, обслуживания розничных и корпоративных клиентов, технологий и сервисных функций.

 
