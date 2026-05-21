Эксперт дал советы, как выбрать качественные конфеты

Эксперт Хачинян: при выборе конфет нужно смотреть на их срок хранения

При выборе качественных конфет важно внимательно изучать их состав и срок хранения. Об этом NEWS.ru рассказал бизнесмен, основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян.

Эксперт подчеркнул, что чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше будут конфеты.

«Качественный продукт обычно содержит какао-продукты, натуральные орехи, сливочное масло или молочные компоненты. Сладости с растительными жирами, ароматизаторами и заменителями на первых местах в составе могут быть дешевле, однако по вкусу существенно отличаются. Всегда обращайте внимание на процент какао в шоколадных конфетах. Чем он выше, тем насыщеннее будет послевкусие», — объяснил эксперт.

По его словам, не менее важно обращать внимание на срок хранения. Если он слишком большой, то это указывает на чрезмерное количество консервантов и стабилизаторов в продукте.

Специалист добавил, что при покупке конфет также следует оценивать их упаковку. Зачастую праздничное оформление набора отражается на стоимости даже рядового товара, увеличивая его цену. Для экономии следует обращать внимание на развесные изделия и сравнивать стоимость одного килограмма с упаковкой.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что определить качественный шоколад можно благодаря содержанию в нем какао-бобов. По словам специалиста, этот показатель должен быть не ниже 70%. Помимо этого, в продукте должны быть какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар.

Ранее врач раскрыл неожиданную опасность офисных печенек и конфет.