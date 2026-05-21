Врач назвала причины появления холки у молодых офисных работников

Причинами появления холки у молодых сотрудников, работающих в офисе, могут стать сидячий образ жизни, нарушения осанки или гормональные сбои. Об этом газете «Известия» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.

Специалист объяснила, что холка — это скопление жировой ткани в области шейного и верхнего грудного отделов позвоночника. При этом изначально человек может не видеть изменений, но со временем деформация становится заметой. Шея начинает выглядеть короче, а подбородок может выступать вперед.

«Сидячая работа и неправильная осанка, например, длительная работа с наклоненной головой за компьютером или при использовании гаджетов создают постоянную нагрузку на шейный отдел, ускоряя формирование холки», — подчеркнула врач.

Она добавила, что у этой проблемы не только эстетический, но и медицинский характер. По мере увеличения холка начинает давить на сосуды и позвонки, из-за чего возникают хронические боли, головокружения, межпозвонковые грыжи, а также нарушается кровообращение.

Дерматолог предупредила, что постоянная боль в области шеи, онемение рук, слабость, а также проблемы с дыханием и глотанием должны послужить поводом для обращения за медицинской помощью. Кроме того, для профилактики следует грамотно организовать рабочее место, следить за осанкой и регулярно разминаться в течение дня. Также рекомендуется заниматься плаванием, йогой и гимнастикой.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина до этого рассказала «Газете.Ru», что ношение туфель на высоких каблуках может привести к проблемам со стопами, суставами и осанкой, а также увеличить риск развития варикоза. Она посоветовала выбирать широкий каблук высотой не более пяти сантиметров.

