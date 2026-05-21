Российским музеям помогут справляться с рутинной работой

В более чем 700 российских организациях культуры к концу 2026 года внедрят проекты по повышению производительности труда, рассказала статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород.

По ее словам, внедрение практик бережливого производства направлено на системный подход к организации деятельности и правильное использование ресурсов.

«Порой наши сотрудники тратят колоссальные ресурсы на рабочую рутину, а не на то, чтобы создавать ценность для зрителя, читателя, посетителя. Мы должны направлять их силы и творческую энергию на непосредственную работу с населением, на создание новых форматов мероприятий и новых форм работы», — сказала она.

Алексеева добавила, что уже в более чем 200 организациях культуры появились практики бережливого производства.

«Проект начали реализовывать в 2025-м году. Было непросто – у каждого учреждения свои особенности, в том числе региональные, свои привычные стили работы, устоявшееся расписание, разная степень технического оснащения и многое другое», — отметила она.

Также Алексеева рассказала, что практики внедряли в библиотеках и домах культуры, а в этом году к проекту подключили музеи.

«Лучшие практики в этом году будут введены более чем в 500 организациях 88 регионов», — сказала она.

Алексеева подчеркнула, что главное – эффективно задействовать все имеющиеся ресурсы и сократить издержки.