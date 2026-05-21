В Госдуме напомнили о росте пенсионных выплат в августе

Депутат Говырин: накопительные и срочные пенсии вырастут с 1 августа
С 1 августа россиянам повысят накопительные пенсии, уже назначенные выплаты пересчитают с учетом прибавки в 17,3%. Об этом в беседе с RT сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Основание для такого пересчёта связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год, — пояснил депутат. — Это касается граждан, которым такая выплата уже установлена и поступает ежемесячно. По предварительным данным, таких получателей около 136 тыс.».

Кроме того, повысятся также срочные пенсионные выплаты, связанные с добровольно сформированными накоплениями, а также участием в программе софинансирования, самостоятельными вкладами или вложением средств маткапитала в счет будущей пенсии. Здесь перерасчет составит повышение на 19,3%, что затронет около 37,3 тыс. получателей, отметил Говырин. Он пояснил, что перерасчет ощутят только те, кому уже назначены выплаты.

Процедура перерасчета пенсий произойдет автоматически – никаких заявлений для этого не требуется, за исключением ситуаций, когда выплаты оформляются впервые, заключил парламентарий.

