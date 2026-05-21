Молодые артисты смогут выступить на «Пикнике Афиши»

На «Пикнике Афиши» 20 июня пройдет шоукейс молодых артистов «Заря», сообщают организаторы фестиваля.

На сцене «Заря» можно будет послушать молодых артистов, чтобы понять, как в будущем будет звучать русскоязычная музыка.

В состав артистов «Зари», который выбрала редакция «Афиши Daily», вошли представители разных музыкальных жанров: хип-хоп под умную электронику «Академический отпуск», поп-авангард «Два обреза», гитарный поп «Твои кошмары», поп-панк и эмо «Дела поважнее» и другие.

Ранее организаторы «Пикника Афиши» объявили первую и вторую волну артистов, которые выступят 20 июня в Москве и 8 августа в Санкт-Петербурге. В первую волну вошли Feduk, Slava Marlow, «Капсайз» и другие, а во вторую — «Браво», Валерий Сюткин, ЛСП, OG Buda, Mayot, hehehe, «Озера», «Стоунд», Rsac, шоукейсы «Лауд Бойз», FRWRD Music и Carnival Records.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши» пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа 2026 года на территории Елагина острова.