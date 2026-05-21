Россиянам рассказали, какие напитки нужно пить в жару

Диетолог Поляков: в жару нужно пить два литра чистой воды в день

В аномально жаркую погоду особенно важно употреблять достаточное количество жидкости. При этом следует пить определенные напитки, чтобы улучшить самочувствие. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, во время жары нужно употреблять не менее двух литров чистой воды в день.

«Именно вода, дробно, в течение дня, по 100-200 миллилитров на регулярной основе», — подчеркнул он.

Диетолог добавил, что жажду также помогают утолить натуральный квас и зеленый чай. Кроме того, в жару рекомендуется пить домашние компоты из ягод и фруктов. Однако важно, чтобы в составе этих напитков не было сахара.

До этого Поляков предупреждал, что в жару следует исключить из рациона определенные продукты и напитки, в числе которых алкоголь, который усиливает обезвоживание организма. Помимо этого, по словам эксперта, не стоит злоупотреблять острой пищей, поскольку такая еда провоцирует повышенное потоотделение. Также не стоит есть фастфуд.

Ранее врач запретила запивать шашлык ледяными напитками.