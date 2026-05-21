Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, какие напитки нужно пить в жару

Диетолог Поляков: в жару нужно пить два литра чистой воды в день
Shutterstock

В аномально жаркую погоду особенно важно употреблять достаточное количество жидкости. При этом следует пить определенные напитки, чтобы улучшить самочувствие. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, во время жары нужно употреблять не менее двух литров чистой воды в день.

«Именно вода, дробно, в течение дня, по 100-200 миллилитров на регулярной основе», — подчеркнул он.

Диетолог добавил, что жажду также помогают утолить натуральный квас и зеленый чай. Кроме того, в жару рекомендуется пить домашние компоты из ягод и фруктов. Однако важно, чтобы в составе этих напитков не было сахара.

До этого Поляков предупреждал, что в жару следует исключить из рациона определенные продукты и напитки, в числе которых алкоголь, который усиливает обезвоживание организма. Помимо этого, по словам эксперта, не стоит злоупотреблять острой пищей, поскольку такая еда провоцирует повышенное потоотделение. Также не стоит есть фастфуд.

Ранее врач запретила запивать шашлык ледяными напитками.

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!