Эксперт назвала главные правила при использовании солнцезащитных средств

Эксперт Щербина: SPF-крем нужно наносить до использования декоративной косметики
Летом особенно важно правильно использовать солнцезащитные средства, чтобы избежать негативных последствий. Необходимо вовремя наносить SPF-крем и учитывать ряд важных нюансов. Об этом kp.ru рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Екатерина Щербина.

По словам специалиста, солнцезащитный крем или эмульсию следует использовать за 15-20 минут до выхода на солнце. При этом SPF-средство должно завершать этап базового ухода. Нужно дать продукту время на то, чтобы «зафиксироваться» на коже, выделив примерно 10-15 минут, и только после приступать к нанесению макияжа

«Тональные средства с солнцезащитой не заменяют полноценный слой SPF-средства, так как обычно наносятся в недостаточном количестве. Для обновления защиты можно использовать поверх макияжа компактные форматы: пудры, спреи и стики с SPF», — подчеркнула эксперт.

Она также напомнила о необходимости защищать чувствительные и неочевидные зоны, такие как уши, шея, зона вокруг глаз и губы.

Кроме того, при прогулке на солнце нужно обновлять слой крема каждые два часа, а также наносить средство после каждого купания.

Дерматовенеролог, косметолог Полина Круглова до этого предупреждала, что чрезмерное пребывание на солнце провоцирует острое воспаление кожи, разрушает коллаген, а также вызывает появление морщин и пигментных пятен. Помимо этого, по ее словам, избыток ультрафиолета повышает риск развития рака кожи, поэтому даже во время прогулок в городе необходимо защищать кожу от такого воздействия.

Ранее терапевт предупредил об опасности весеннего солнца для кожи.

 
