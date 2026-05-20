Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Сотрудники «Роснефти» собрали 9 тонн мусора на берегах Волги

Волонтеры «Роснефти» очистили 3 гектара прибрежных территорий Волги
Ell_lial6/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Самарской группы предприятий «Роснефти» провели масштабную экологическую акцию в рамках Дня Волги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Волонтеры собрали 9 тонн мусора с береговой линии великой русской реки. Активисты очистили 3 Га прибрежных территорий от бытовых отходов. Мусор рассортировали и отправили на вторичную переработку.

В акции приняли участие представители «Самаранефтегаза», Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Саратовского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, а также самарского проектного института компании.

«Экологическое волонтерство – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Регулярно на предприятиях компании проходят акции по благоустройству общественных и природных территорий, ведется сбор пластиковых крышек, макулатуры, батареек. «Роснефть» также уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на повышение эффективности очистки сточных вод, развитие системы оборотного водоснабжения, рациональное использование и восстановление водных ресурсов», — говорится в сообщении.

Так, «Самаранефтегаз» прекратил забор воды из поверхностных объектов для поддержания пластового давления. Новокуйбышевский НПЗ снизил объем сточных вод на 40% и увеличил использование оборотной воды до 90%. Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевская нефтехимическая компания внедрили биодоочистку стоков с использованием фитофильтрации. Сызранский НПЗ модернизирует сооружения очистки, показатель использования оборотной воды составил 95,4% по итогам 2025 года.

Кроме того, самарская группа предприятий в 2025 году выпустила в акваторию Волги почти 370 тыс. мальков рыб ценных и промысловых пород.

Отмечается, что нефтяники компании ежегодно принимают участие в экологических инициативах по очистке береговых зон, рек и родников.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!