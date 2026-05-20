Сотрудники «Роснефти» собрали 9 тонн мусора на берегах Волги

Сотрудники Самарской группы предприятий «Роснефти» провели масштабную экологическую акцию в рамках Дня Волги. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Волонтеры собрали 9 тонн мусора с береговой линии великой русской реки. Активисты очистили 3 Га прибрежных территорий от бытовых отходов. Мусор рассортировали и отправили на вторичную переработку.

В акции приняли участие представители «Самаранефтегаза», Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ, Саратовского НПЗ, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, а также самарского проектного института компании.

«Экологическое волонтерство – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Регулярно на предприятиях компании проходят акции по благоустройству общественных и природных территорий, ведется сбор пластиковых крышек, макулатуры, батареек. «Роснефть» также уделяет большое внимание мероприятиям, направленным на повышение эффективности очистки сточных вод, развитие системы оборотного водоснабжения, рациональное использование и восстановление водных ресурсов», — говорится в сообщении.

Так, «Самаранефтегаз» прекратил забор воды из поверхностных объектов для поддержания пластового давления. Новокуйбышевский НПЗ снизил объем сточных вод на 40% и увеличил использование оборотной воды до 90%. Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевская нефтехимическая компания внедрили биодоочистку стоков с использованием фитофильтрации. Сызранский НПЗ модернизирует сооружения очистки, показатель использования оборотной воды составил 95,4% по итогам 2025 года.

Кроме того, самарская группа предприятий в 2025 году выпустила в акваторию Волги почти 370 тыс. мальков рыб ценных и промысловых пород.

Отмечается, что нефтяники компании ежегодно принимают участие в экологических инициативах по очистке береговых зон, рек и родников.