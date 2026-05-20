В Подмосковье пройдут детские забеги Дубненского полумарафона

Регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона откроется 22 мая

Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье 22 мая откроется регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Для регистрации у каждого ребенка должна быть собственная электронная почта.

Принять участие в стартах «Суперлиги Подмосковья» смогут все желающие. Для новичков проведут забег на 3 км.

Детский забег пройдет 20 июня.

Напомним, Дубненский полумарафон «Большая Волга» проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и администрации городского округа Дубна.

Серия забегов «Суперлига Подмосковья» организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».