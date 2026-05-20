Бывший проректор ТГАСУ умер в СИЗО

В следственном изоляторе в городе Колпашево Томской области скончался бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Владимир Вакс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СУ СКР по Томской области, 18 мая 2026 года мужчине стало плохо, его госпитализировали в медицинское учреждение, но на следующий день он умер.

«По данному факту организована доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

«Интерфакс» пишет, что речь идет именно о Владимире Ваксе.

В феврале этого года Вакса осудили за хищение денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что в 2018 году бывший проректор ТГАСУ по предварительному сговору со своим сыном и экс-директором строительно-монтажного управления университета устроил на работу фиктивного сотрудника. С декабря 2018 года по сентябрь 2022 года злоумышленники похитили более 8,8 млн рублей, выделенных на зарплату этому человеку.

Суд приговорил Вакса к 4 годам колонии общего режима и штрафу 950 тыс. рублей, его сына — к 4 годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей, а экс-главу стройуправления — к 3 годам условно со штрафом 500 тыс. рублей.

