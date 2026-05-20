Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Бывший проректор ТГАСУ умер в СИЗО

В СИЗО Томской области скончался бывший проректор ТГАСУ Владимир Вакс
Алексей Филиппов/РИА Новости

В следственном изоляторе в городе Колпашево Томской области скончался бывший первый проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) Владимир Вакс. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СУ СКР по Томской области, 18 мая 2026 года мужчине стало плохо, его госпитализировали в медицинское учреждение, но на следующий день он умер.

«По данному факту организована доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

«Интерфакс» пишет, что речь идет именно о Владимире Ваксе.

В феврале этого года Вакса осудили за хищение денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что в 2018 году бывший проректор ТГАСУ по предварительному сговору со своим сыном и экс-директором строительно-монтажного управления университета устроил на работу фиктивного сотрудника. С декабря 2018 года по сентябрь 2022 года злоумышленники похитили более 8,8 млн рублей, выделенных на зарплату этому человеку.

Суд приговорил Вакса к 4 годам колонии общего режима и штрафу 950 тыс. рублей, его сына — к 4 годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей, а экс-главу стройуправления — к 3 годам условно со штрафом 500 тыс. рублей.

Ранее стали известны детали смерти в СИЗО похитителя девочки в Смоленске.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!