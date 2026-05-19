Собянин рассказал о содействии Москвы в реализации масштабных федеральных проектов

Москва содействует масштабным федеральным проектам, сообщил член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.
Заявление прозвучало на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума партии «Есть результат!», передает агентство городских новостей «Москва».
Собянин отметил, что за последние годы Москва вложила больше 2 трлн рублей в поддержку армии, федеральных крупных проектов и страны.
По его словам, столица реализует мощнейшую программу поддержки Вооруженных сил РФ.
«Сегодня Москва готова и реализует мощнейшую программу поддержки наших Вооруженных сил, создавая новые системы вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие, медикаменты», — отметил он.
Градоначальник подчеркнул, что сегодня Москва является номер один площадкой по поддержке военно-промышленного комплекса, развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры.
Он подчеркнул, что город создал условия для развития оборонной промышленности.