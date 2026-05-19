Собянин рассказал о содействии Москвы в реализации масштабных федеральных проектов

Собянин: Москва является площадкой номер один по промышленной поддержке ВПК

Москва содействует масштабным федеральным проектам, сообщил член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

Заявление прозвучало на пленарном заседании регионального отчетно-программного форума партии «Есть результат!», передает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что за последние годы Москва вложила больше 2 трлн рублей в поддержку армии, федеральных крупных проектов и страны.

По его словам, столица реализует мощнейшую программу поддержки Вооруженных сил РФ.

«Сегодня Москва готова и реализует мощнейшую программу поддержки наших Вооруженных сил, создавая новые системы вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие, медикаменты», — отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что сегодня Москва является номер один площадкой по поддержке военно-промышленного комплекса, развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры.

Он подчеркнул, что город создал условия для развития оборонной промышленности.