Россиянам рассказали, сколько воды необходимо пить в жару

Универсальной нормы потребления жидкости не существует. Потребность в ней зависит от массы тела, возраста, уровня физической активности, питания, климата и состояния здоровья. При этом в среднем в жару следует пить не менее одного литра воды на каждые 30 кг массы тела, сообщила в интервью RT врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова.

«Если организм не получает достаточного количества воды, это начинает отражаться практически на всех системах. Одним из первых страдает сердечно-сосудистый аппарат: кровь становится более вязкой, повышается нагрузка на сосуды и сердце, увеличивается риск нарушений кровообращения», — предупредила специалист.

Лучше всего для утоления жажды и поддержания водного баланса подходят обычная питьевая вода, вода с лимоном, минеральная вода без сахара, а также травяные чаи, добавила она.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого рассказала, какие продукты не стоит употреблять в жару.

Она посоветовала избегать алкоголя, который усиливает обезвоживание и повышает риск перегрева. Сладкие газированные напитки, по ее словам, содержат много сахара и плохо утоляют жажду. Кофе и крепкий чай обладают мочегонным эффектом, что также способствует обезвоживанию. Соленые блюда могут вызывать отеки, а жирную и жареную пищу организму сложнее переваривать в жаркую погоду, отметила специалист.

Ранее технолог назвала блюда, которые опасно брать в офис в жару.