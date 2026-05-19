Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» обновят

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» началось масштабное обновление в рамках программы развития парков Москвы, сообщается на сайте mos.ru.

В этом году в музее-заповеднике обновят входные и партерные зоны, а также центральную часть парка. В парке также появится пешеходная аллея, экотропа, фонтаны и цветники.

В рамках обновления в музее-заповеднике реконструируют скейт-парк площадью 1,6 кв. м, обновят спортплощадки, зоны для настольного тенниса и ледовый каток.

В Департаменте культуры Москвы отметили, что в парке в два раза увеличится площадь детских игровых пространств. Для пикников в парке установят 19 беседок и мангальные зоны. Кроме того, в музее-заповеднике установят пункты проката, рестораны, кафе, лекторий и коворкинг.

На mos.ru добавили, что за 2 года работ в парке приведут в порядок 32 памятника архитектуры.

Что касается комфорта для прогулок, в парке появится современная система навигации и освещения, обновится покрытие дорожек и будут высажены деревья и кустарники. Возле центрального входа появится информационный павильон.

