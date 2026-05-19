«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов

«Аэрофлот» представил на конференции ЦИПР VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Современные тренажеры на основе виртуальной реальности для начальной подготовки летных экипажей разработали специалисты авиакомпании.

При создании VR-тренажеров разработчики использовали интеграции технологий визуализации, трекинга и тактильного отклика.

С помощью тренажера пилот откажется в виртуальной кабине пилота и сможет изучать расположение органов управления самолета, отрабатывать процедуры на первичном уровне и закреплять алгоритмы действия в штатных и нештатных ситуациях.

В авиакомпании отметили, что VR-тренажеры уже используют в авиационной школе «Аэрофлота» для начальной подготовки летного состава на уровне CBT (Computer Based Training).

Ранее «Аэрофлот» обсудил стандарты доступной среды на авиатранспорте. Как отметил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, клиентоцентричность и персонализированный подход являются фундаментом, на котором развивается сервис «Аэрофлота».