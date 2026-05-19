Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов

«Аэрофлот» создал VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

«Аэрофлот» представил на конференции ЦИПР VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Современные тренажеры на основе виртуальной реальности для начальной подготовки летных экипажей разработали специалисты авиакомпании.

При создании VR-тренажеров разработчики использовали интеграции технологий визуализации, трекинга и тактильного отклика.

С помощью тренажера пилот откажется в виртуальной кабине пилота и сможет изучать расположение органов управления самолета, отрабатывать процедуры на первичном уровне и закреплять алгоритмы действия в штатных и нештатных ситуациях.

В авиакомпании отметили, что VR-тренажеры уже используют в авиационной школе «Аэрофлота» для начальной подготовки летного состава на уровне CBT (Computer Based Training).

Ранее «Аэрофлот» обсудил стандарты доступной среды на авиатранспорте. Как отметил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, клиентоцентричность и персонализированный подход являются фундаментом, на котором развивается сервис «Аэрофлота».

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!