«Никто не парится»: феномен выгорания объяснили на примере крестьянина с коровой

Выгорания как такового не существует – причинами состояния, которому приписывается этот термин, становятся либо нелюбовь к своей работе, либо проблемы со здоровьем – например, с гормонами. Об этом в беседе с НСН заявил основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Он убежден, что если человек ничем не болен, работает в нормальном коллективе и находится на своем месте, то никакого выгорания быть не может. Сам термин, по мнению эксперта, звучит очень странно.

«Представьте нормального человека – крестьянина. Ну вот он выгорел, и у него корова сдохла, потому что не стал ее кормить из-за депрессии. Разве это возможно? Поэтому все эти сказки о выгораниях касаются исчезающе малого процента людей, сидящих в офисе и зарабатывающих неплохие деньги, отягощенных высшим образованием, которые находятся не на своем месте. Никто об этом не парится, потому что проблемы не существует», – заявил эксперт.

По его мнению, если человек считает себя выгоревшим, то ему следует решать этот вопрос через поиск новой работы. Также причиной выгорания может стать физическое состояние – например, проблемы с гормонами. В таком случае следует лишь начать пить таблетки, подчеркнул он. У современных работодателей системной проблемы с выгоранием сотрудников нет, заключил Захаров.

Исследователи до этого сообщили «Газете.Ru», что, согласно опросу, хотя бы раз в жизни с истощением сталкивались более 70% россиян, а 34,2% испытывают его прямо сейчас. Для большинства респондентов выгорание подразумевает эмоциональное истощение (46,5%) – другими словами, это тот момент, когда заканчивается энергия даже на рутинные задачи. Также 51,5% из них ассоциируют его с депрессией и усталостью (50,6%), что затрудняет своевременное распознавание проблемы.

Ранее стало известно, что сотрудник с выгоранием обходится компании на 25% дороже стабильного.