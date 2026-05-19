Россиянку осудили за создание финансовой пирамиды на 180 млн рублей

Жительница Иркутской области осуждена на 12 лет и 9 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленница заключала с гражданами договоры оказания услуг по приобретению имущества, которые на деле являлись займами под якобы высокие проценты. Выплачивая потерпевшим небольшие части обещанных доходов, аферистка убеждала их в надежности проекта и втягивала в дальнейшее «сотрудничество», хотя исполнять обязательства не собиралась.

Все сделки женщина проводила от имени номинального директора юрлица, а для контроля наняла агентов, которым ставила задачи. Общий ущерб превысил 180 млн рублей. Пострадавшими признаны более 250 человек из 62 регионов России.

В рамках уголовного дела суд наложил арест на имущество фигурантки общей стоимостью 64 млн рублей: технику, судно, автомобиль, спецтранспорт, земельные участки и дом. Приговор еще не вступил в законную силу. Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

