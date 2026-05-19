Россиянин поджег квартиру жены, которая отказалась мириться

В Гурьевске будут судить 38-летнего местного жителя, который решил сжечь квартиру бывшей жены за то, что она отказалась возвращаться к нему вместе с детьми. Об этом сообщает портал VSE42.

По данным следствия, после ссоры жена обвиняемого собрала вещи, взяла детей и ушла из дома. Мужчина крепко выпил, начала звонить жене и требовать, чтобы та вернулась, женщина отказалась. Тогда злоумышленник решил из мести устроить пожар. Он облил горючей жидкостью мебель и пол. Убедившись, что огонь разгорается как следует, мужчина ушел к соседям.

Жильцы дома почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил большую часть мебели и бытовой техники. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. Полицейские быстро установили личность поджигателя и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

