Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин поджег квартиру жены, которая отказалась мириться

Кузбассовец поссорился с женой и пытался сжечь квартиру
Shutterstock/icemos

В Гурьевске будут судить 38-летнего местного жителя, который решил сжечь квартиру бывшей жены за то, что она отказалась возвращаться к нему вместе с детьми. Об этом сообщает портал VSE42.

По данным следствия, после ссоры жена обвиняемого собрала вещи, взяла детей и ушла из дома. Мужчина крепко выпил, начала звонить жене и требовать, чтобы та вернулась, женщина отказалась. Тогда злоумышленник решил из мести устроить пожар. Он облил горючей жидкостью мебель и пол. Убедившись, что огонь разгорается как следует, мужчина ушел к соседям.

Жильцы дома почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. Огонь уничтожил большую часть мебели и бытовой техники. Общая сумма ущерба превысила полмиллиона рублей. Полицейские быстро установили личность поджигателя и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее ревнивица четыре раза пыталась поджечь дом с мужем и гостями внутри на Алтае.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!