Диетолог объяснила, сколько бананов можно съесть без вреда для здоровья

Диетолог Кованова: в день можно съесть не более одного банана без вреда
Дневной нормой спелых бананов, которая не навредит здоровью, считается один плод. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

По ее словам, зеленые бананы можно съедать по две штуки в день. При этом их лучше употреблять с йогуртом или орехами, добавила эксперт.

«Банан лучше сочетать с белком или жирами (например, с йогуртом или орехами), чтобы снизить резкий подъем сахара. Лучше употреблять зеленые бананы, там больше резистентного крахмала. Кроме того, они насыщают лучше», — пояснила Кованова.

Диетолог также подчеркнула, что бананы полезно включать в рацион спортсменам и людям с высокими умственными нагрузками.

Врач Ирен Пинилья до этого говорила, что виноград, апельсины, манго и бананы стоит употреблять умеренно людям, которые хотят снизить риски преждевременного старения и сохранить здоровье в пожилом возрасте. По словам Пинильи, виноград содержит большое количество антиоксидантов — веществ, которые помогают клеткам бороться с повреждением, связанным со старением и воспалением. Однако этот фрукт отличается высоким гликемическим индексом — способностью быстро повышать уровень сахара в крови.

Ранее врач рассказала о самых полезных бананах.

 
