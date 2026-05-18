Вирусолог раскрыл, представляет ли вспышка Эболы всемирную угрозу

Вспышка лихорадки Эбола в Африке не представляет всемирной угрозы. Такое мнение в интервью RT высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, этот вирус действительно очень опасен для человека и отличается высокой летальностью, однако его распространение можно эффективно сдерживать.

«Если его даже завезут в Россию, те противоэпидемические методы, которые будут предприняты, они не позволят в России возникновению даже большой вспышки, об эпидемии я уже не говорю», — сказал специалист.

Он выразил уверенность, что вспышка не сможет распространиться далеко, а в цивилизованных странах ее удастся относительно легко пресечь.

Об объявлении ЧС в области общественного здравоохранения из-за распространения Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде стало известно накануне. По данным ВОЗ, уже зафиксировано международное распространение инфекции. В столице Уганды Кампале выявлены два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из Конго, один из них закончился летальным исходом.

Ранее сообщалось, что Россия отправит экспертов в Уганду для борьбы с Эболой.

 
