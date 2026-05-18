Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Алексей Фурсин рассказал о проведении международных выставок в Москве

Москва анонсировала три международных музейных проекта в 2026 году
Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В Москве в 2026 году запланировано проведение не менее трех крупных международных проектов в музейной отрасли. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин в рамках празднования Международного дня музеев.

По его словам, в текущем году департамент расширяет географию межмузейных проектов.

Фурсин уточнил, что в Музее Москвы до сих пор открыта выставка «Праздник Весны. Новый год в старом Пекине», подготовленная совместно с китайскими партнерами. Он добавил, что в «Мультимедиа Арт Музее» до июня москвичи и гости столицы смогут посетить вторую международную биеннале «Искусство будущего», в организации которой участвовали представители трех зарубежных государств. Кроме того, осенью в Историческом музее будет открыта выставка «Терракотовые воины. Хранители вечности», для которой был определен список экспонатов и ведется подготовка экспозиции.

Фурсин отметил, что эти выставки стали продолжением цикла масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Он уточнил, что Москва запустила эту инициативу в прошлом году, когда в Музее-заповеднике «Царицыно» успешно прошла совместная выставка с индийскими коллегами «Индия. Ткань времени».

«В наших планах до 2030 года также ряд других международных выставок. Сегодня ведем переговоры с коллегами из музеев Мексики, Китая, Бразилии и других государств», — добавил руководитель ведомства.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!