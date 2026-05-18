Алексей Фурсин рассказал о проведении международных выставок в Москве

В Москве в 2026 году запланировано проведение не менее трех крупных международных проектов в музейной отрасли. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин в рамках празднования Международного дня музеев.

По его словам, в текущем году департамент расширяет географию межмузейных проектов.

Фурсин уточнил, что в Музее Москвы до сих пор открыта выставка «Праздник Весны. Новый год в старом Пекине», подготовленная совместно с китайскими партнерами. Он добавил, что в «Мультимедиа Арт Музее» до июня москвичи и гости столицы смогут посетить вторую международную биеннале «Искусство будущего», в организации которой участвовали представители трех зарубежных государств. Кроме того, осенью в Историческом музее будет открыта выставка «Терракотовые воины. Хранители вечности», для которой был определен список экспонатов и ведется подготовка экспозиции.

Фурсин отметил, что эти выставки стали продолжением цикла масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Он уточнил, что Москва запустила эту инициативу в прошлом году, когда в Музее-заповеднике «Царицыно» успешно прошла совместная выставка с индийскими коллегами «Индия. Ткань времени».

«В наших планах до 2030 года также ряд других международных выставок. Сегодня ведем переговоры с коллегами из музеев Мексики, Китая, Бразилии и других государств», — добавил руководитель ведомства.