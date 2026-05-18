В России стартовал 11-й сезон конкурса диджитал-проектов

Организаторы «Микс Россия» объявили о старте приема заявок на 11-й сезон конкурса диджитал-проектов, сообщает пресс-служба конкурса.

Конкурс пройдет под эгидой Ассоциации развития интерактивной рекламы.

В этом сезоне в конкурсе появится новый блок «ИИ-Аватары», в котором будут оцениваться проекты на стыке технологий, креатива и визуальной идентичности. В новый блок войдут 5 номинаций, среди которых «Виртуальный инфлюенсер», Бренд-Аватар», «Технологический прорыв» и другие.

Всего в конкурсе будет представлено 5 блоков: «Маркетинговые коммуникации», «Крафт», «Креативное использование», «Технологии» и «ИИ-Аватары».

«Сегодня особенно важно видеть, как диджитал-инструменты помогают строить узнаваемость, доверие и культурную значимость локальных брендов. Мы хотим, чтобы «Микс Россия» стал площадкой, где такие стратегии получают профессиональную оценку, видимость и поддержку», — рассказал президент конкурса «Борис Омельницкий».

Также в конкурсе будет представлена специальная номинация «Команда года», в которой отметят коллектив, который наиболее успешно применит диджитал-решения в рекламе в течение года.

Прием заявок продлится до 25 сентября, а церемония награждения пройдет 11 ноября.

Генеральный информационный партнер конкурса «Микс Россия» — медиахолдинг Rambler&Co.