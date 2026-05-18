Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России стартовал 11-й сезон конкурса диджитал-проектов

Организаторы «Микс Россия» открыли прием заявок на новый сезон конкурса
Центр развития бизнес коммуникаций

Организаторы «Микс Россия» объявили о старте приема заявок на 11-й сезон конкурса диджитал-проектов, сообщает пресс-служба конкурса.

Конкурс пройдет под эгидой Ассоциации развития интерактивной рекламы.

В этом сезоне в конкурсе появится новый блок «ИИ-Аватары», в котором будут оцениваться проекты на стыке технологий, креатива и визуальной идентичности. В новый блок войдут 5 номинаций, среди которых «Виртуальный инфлюенсер», Бренд-Аватар», «Технологический прорыв» и другие.

Всего в конкурсе будет представлено 5 блоков: «Маркетинговые коммуникации», «Крафт», «Креативное использование», «Технологии» и «ИИ-Аватары».

«Сегодня особенно важно видеть, как диджитал-инструменты помогают строить узнаваемость, доверие и культурную значимость локальных брендов. Мы хотим, чтобы «Микс Россия» стал площадкой, где такие стратегии получают профессиональную оценку, видимость и поддержку», — рассказал президент конкурса «Борис Омельницкий».

Также в конкурсе будет представлена специальная номинация «Команда года», в которой отметят коллектив, который наиболее успешно применит диджитал-решения в рекламе в течение года.

Прием заявок продлится до 25 сентября, а церемония награждения пройдет 11 ноября.

Генеральный информационный партнер конкурса «Микс Россия» — медиахолдинг Rambler&Co.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!