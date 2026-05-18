«Можно получить удар копытом»: россиянам рассказали, как вести себя рядом с лошадью

Неправильное поведение рядом с лошадьми может привести к укусам, травмам и даже инфекциям. Об этом в беседе с РИАМО предупредила зоопсихолог компании Харли (ГК Qharisma) Светлана Капустина.

Она посоветовала общаться с лошадьми спокойно и уверенно. Перед тем как подойти, животное обязательно следует окликнуть по имени — внезапное появление способно его напугать. Кроме того, не стоит дотрагиваться до ног скакуна.

«Нельзя подходить к лошади сзади, иначе она может лягнуть, не увидев вас. Угощать ее требуется с раскрытой ладони: если держать лакомство в пальцах, она может прикусить их зубами. Нельзя резко махать руками перед мордой лошади — это провоцирует агрессию», — сказала Капустина.

Не все владельцы контактных ферм добросовестно следят за гигиеной животных, поэтому после любого контакта желательно обрабатывать руки антисептиком, добавила эксперт.

В мае стало известно, что в Приморье суд обязал предпринимательницу выплатить компенсацию за травму несовершеннолетней в конюшне. По данным СМИ лошадь лягнула 16-летнюю школьницу. В результате ее госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно‑мозговой травмой.

Владелице конюшни пришлось пройти несколько инстанций, которые признавали ее виновной. Нанесенный здоровью школьницы вред оценили как средней степени тяжести. Женщину обязали выплатить 350 тысяч рублей в качестве компенсации.

