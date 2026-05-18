Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Можно получить удар копытом»: россиянам рассказали, как вести себя рядом с лошадью

Зоопсихолог Капустина: к лошади нельзя подходить сзади
Shutterstock/FOTODOM

Неправильное поведение рядом с лошадьми может привести к укусам, травмам и даже инфекциям. Об этом в беседе с РИАМО предупредила зоопсихолог компании Харли (ГК Qharisma) Светлана Капустина.

Она посоветовала общаться с лошадьми спокойно и уверенно. Перед тем как подойти, животное обязательно следует окликнуть по имени — внезапное появление способно его напугать. Кроме того, не стоит дотрагиваться до ног скакуна.

«Нельзя подходить к лошади сзади, иначе она может лягнуть, не увидев вас. Угощать ее требуется с раскрытой ладони: если держать лакомство в пальцах, она может прикусить их зубами. Нельзя резко махать руками перед мордой лошади — это провоцирует агрессию», — сказала Капустина.

Не все владельцы контактных ферм добросовестно следят за гигиеной животных, поэтому после любого контакта желательно обрабатывать руки антисептиком, добавила эксперт.

В мае стало известно, что в Приморье суд обязал предпринимательницу выплатить компенсацию за травму несовершеннолетней в конюшне. По данным СМИ лошадь лягнула 16-летнюю школьницу. В результате ее госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно‑мозговой травмой.

Владелице конюшни пришлось пройти несколько инстанций, которые признавали ее виновной. Нанесенный здоровью школьницы вред оценили как средней степени тяжести. Женщину обязали выплатить 350 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Тюмени три конюшни сгорели в серии странных пожаров.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!