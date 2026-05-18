IT-эксперт оценил возможность взлома сервиса ЕГЭ

Сервис Единого государственного экзамена (ЕГЭ) находится в контуре госинформационных систем и защищен по высокому классу, поэтому взломать его и получить необходимые материалы для слива или продажи невозможно. Об этом «Москве 24» рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

Он добавил, что данные экзамена хранят в разрозненном виде — задания находятся в одном месте, контрольные измерительные материалы – в другом. Поэтому мошенникам пришлось бы взламывать сразу несколько объектов, что очень трудозатратно и маловероятно. По словам эксперта, в истории таких сложных технологических систем почти нет успешных компрометаций, хотя попытки взломов предпринимались.

Специалист подчеркнул, что преждевременная публикация заданий ЕГЭ в интернете является фейком и попыткой мошенников обмануть россиян.

«Что касается персонального подбора ключей к вариантам заданий – абсолютная технологическая несуразица. Нет никаких ключей, базирующихся на идентификаторе, которые подбирают заранее для доступа к материалам. Есть определенный архив, где на федеральном и региональном уровне хранятся вопросы и данные», – сказал Мясоедов.

Накануне начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог Регионы» Сергей Маклаков говорил, что в преддверии проведения ЕГЭ в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов, после чего требуют деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с «методиками быстрого запоминания».

