Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

IT-эксперт оценил возможность взлома сервиса ЕГЭ

IT-эксперт Мясоедов: взломать сервис ЕГЭ невозможно
Виталий Аньков/РИА Новости

Сервис Единого государственного экзамена (ЕГЭ) находится в контуре госинформационных систем и защищен по высокому классу, поэтому взломать его и получить необходимые материалы для слива или продажи невозможно. Об этом «Москве 24» рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.

Он добавил, что данные экзамена хранят в разрозненном виде — задания находятся в одном месте, контрольные измерительные материалы – в другом. Поэтому мошенникам пришлось бы взламывать сразу несколько объектов, что очень трудозатратно и маловероятно. По словам эксперта, в истории таких сложных технологических систем почти нет успешных компрометаций, хотя попытки взломов предпринимались.

Специалист подчеркнул, что преждевременная публикация заданий ЕГЭ в интернете является фейком и попыткой мошенников обмануть россиян.

«Что касается персонального подбора ключей к вариантам заданий – абсолютная технологическая несуразица. Нет никаких ключей, базирующихся на идентификаторе, которые подбирают заранее для доступа к материалам. Есть определенный архив, где на федеральном и региональном уровне хранятся вопросы и данные», – сказал Мясоедов.

Накануне начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации «Диалог Регионы» Сергей Маклаков говорил, что в преддверии проведения ЕГЭ в интернете зафиксировали всплеск мошеннических схем, направленных на школьников. По его словам, одной из самых распространенных схем стал двухэтапный обман. Сначала школьникам предлагают «персональный подбор ключей» к вариантам контрольных измерительных материалов, после чего требуют деньги за так называемый пакет гарантированной страховки. Затем мошенники предлагают оплатить видеокурс якобы от составителей КИМ с «методиками быстрого запоминания».

Ранее психолог объяснила, как реагировать на неудачу ребенка на ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!