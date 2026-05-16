Онищенко назвал виновных во вспышке норовируса на лайнере Ambition

Персонал, ответственный за питание, стал виновником вспышки гастроэнтерита на круизном лайнере «Ambition». Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

По его словам, надо уволить тех сотрудников, кто отвечает за организацию питания.

» ... в том числе и главного шеф-повара. Потому что это просто несоблюдение санитарных требований как к сырью пищевому, так и к технологиям приготовления», — сказал Онищенко, подчеркнув, что в целом риски для здоровья на круизных лайнерах и на земле одинаковые.

В мае 2026 года круизный лайнер «Ambition» прибыл в Бордо с Шетландских островов. Он вышел из Белфаста 8 мая, на следующий день прибыл в Ливерпуль, а затем отправился в двухнедельное путешествие во Францию и Испанию. Массовое распространение кишечной инфекции на борту началось после посадки пассажиров в Ливерпуле.

Всего на борту находятся 1187 пассажиров, преимущественно из Ирландии и Великобритании, а также 514 членов экипажа. По данным оператора судна Ambassador Cruise Line, симптомы желудочно-кишечного расстройства проявились у 48 пассажиров и одного члена экипажа. Позднее стало известно, что находившийся на борту мужчина не выжил от гастроэнтерита, вызванного норовирусом, после этого около 1,7 тыс. человек изолировали.

Ранее сообщалось, что здоровым пассажирам Ambition разрешили ходить на экскурсии после вспышки норовируса.