Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Стало известно, насколько россияне доверяют банкам

НАФИ: Т-Банк и Озон Банк лидируют по уровню лояльности клиентов среди банков
Shutterstock

Доверие россиян к банкам за последние 10 лет выросло с 67% до 77%, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ.

Исследование показало, что Т-Банк является лидером по уровню лояльности клиентов в 2026 году. В составленном рейтинге индекс NPS (степень лояльности клиентов) Т-Банка составил 72. Второе место в рейтинге занял Ozon банк (70), третье – Альфа-Банк (59), четвертое – Сбербанк (58), пятое – ВТБ (49). При этом средний уровень лояльности клиентов к российским банкам находится на историческом максимуме – 59 пунктов.

По данным исследования, 70% респондентов готовы рекомендовать свой банк другим людям.

В ходе исследования выяснилось, что клиенты ждут от банков наличие выгодных предложений, упрощенных инвестиционных продуктов, образовательных программ по инвестициям и собственных инвестиционных сервисов.

Чаще всего критериями «идеального банка» среди респондентов стали технологичность и скорость обслуживания.

Самыми популярными барьерами лояльности к банкам стали невыгодные тарифы, неудобное дистанционное банковское обслуживание и отсутствие необходимых продуктов в линейке банка.

В рамках исследования аналитики НАФИ проанализировали пять крупных российских банков, предложив россиянам отметить свой уровень лояльности к ним. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

 
Теперь вы знаете
Грозит ли парам «проклятье седьмого года»? Когда на самом деле наступает кризис в отношениях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!