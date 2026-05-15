Стало известно, насколько россияне доверяют банкам

НАФИ: Т-Банк и Озон Банк лидируют по уровню лояльности клиентов среди банков

Доверие россиян к банкам за последние 10 лет выросло с 67% до 77%, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ.

Исследование показало, что Т-Банк является лидером по уровню лояльности клиентов в 2026 году. В составленном рейтинге индекс NPS (степень лояльности клиентов) Т-Банка составил 72. Второе место в рейтинге занял Ozon банк (70), третье – Альфа-Банк (59), четвертое – Сбербанк (58), пятое – ВТБ (49). При этом средний уровень лояльности клиентов к российским банкам находится на историческом максимуме – 59 пунктов.

По данным исследования, 70% респондентов готовы рекомендовать свой банк другим людям.

В ходе исследования выяснилось, что клиенты ждут от банков наличие выгодных предложений, упрощенных инвестиционных продуктов, образовательных программ по инвестициям и собственных инвестиционных сервисов.

Чаще всего критериями «идеального банка» среди респондентов стали технологичность и скорость обслуживания.

Самыми популярными барьерами лояльности к банкам стали невыгодные тарифы, неудобное дистанционное банковское обслуживание и отсутствие необходимых продуктов в линейке банка.

В рамках исследования аналитики НАФИ проанализировали пять крупных российских банков, предложив россиянам отметить свой уровень лояльности к ним. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.