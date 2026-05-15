В МЧС предупредили о шторме в Дагестане

МЧС РФ: в Дагестане ожидается шторм, может выпасть до 10 см осадков

Штормовое предупреждение ожидается в Дагестане 17 мая. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

«Проведенные превентивные мероприятия должны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения. По данным Росгидромета, оно ожидается до 17 мая: количество осадков достигнет 100 мм, возможно превышение уровня воды в реках», — заявили в министерстве.

В МЧС добавили, что особую опасность стихия создаст для жителей предгорных и горных районов Дагестана.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.