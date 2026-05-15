Политолог: Трампу невыгодно продолжать конфликт с Ираном

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении вернуться и закончить операцию в Иране. По мнению эксперта, американскому лидеру невыгодно продолжать конфликт на Ближнем Востоке.

«Для Трампа нет объективного смысла продолжать активную военную операцию в Иране. Его слова — целенаправленная двусмысленность, чтобы ввести в заблуждение оппонентов и противников. Сохраняя лицо перед сторонниками, ему нужно продемонстрировать сильный характер в его понимании. Американский президент часто действует таким образом», — сказал Кошкин.

Он добавил, что конфликт в Иране только ослабляет позицию республиканцев перед выборами в конгресс.

15 мая Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернутся и закончат операцию в Иране. По его словам, результат достигнут лишь на 70-75%. Глава Белого дома также подчеркнул, что если Тегеран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ними.

Ранее Трамп сообщил что Иран сначала согласился отдать уран, но передумал.

 
