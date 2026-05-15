Мужчина назвал «петухами» и «конченными» участников «Бессмертного полка»

СК завел дело на мужчину, который оскорбил участников «Бессмертного полка»

В Красноярском крае задержали мужчину, оскорблявшего участников акции «Бессмертный полк». Подробности сообщил Telegram-канал «112».

Все произошло в деревне Никольск. Один из местных жителей снимал на видео акцию в День Победы. Он несколько раз оскорбил участников шествия, назвав их «конченными» и «петухами».

После этого он разослал ролик по чатам деревни. Мужчину задержали, заведено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого сообщалось, что более 3,5 млн кибератак были зафиксированы и заблокированы на сайтах движения «Бессмертный полк» в период с 8 по 11 мая 2026 года. В пресс-службе компании «Гарда», специалисты которой обеспечивали защиту сайта moypolk.ru, рассказали, что наибольшая активность злоумышленников наблюдалась 9 мая. В этот день интенсивность атак достигала 103 запросов в секунду. Однако несмотря на высокую нагрузку, сайт продолжал стабильно работать на протяжении всех праздничных дней.

Ранее сообщалось, что в Петербурге шествие «Бессмертного полка» стало одним из самых массовых в 2026 году.

 
