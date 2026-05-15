Суд взыскал 4,5 млрд рублей с пособника украинских террористов

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор участнику объединения «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)» Руслану Ижерскому (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает 78.ru.

Ижерский, по данным следствия, в 2024 году планировал совершить диверсионно-террористический акт на объектах энергетики в Санкт-Петербурге. Однако его поймали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, после чего суд заключил фигуранта под стражу.

Суд признал Ижерского виновным по четырем статьям, одна из которых госизмена. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, пять из которых он будет отбывать в тюрьме, а остальные 15 — в колонии строгого режима.

Кроме того, подсудимому назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф 500 тысяч рублей. Суд также частично удовлетворил иск компании «Газпром переработка» на 4,5 млрд рублей, уточняет 78.ru.

До этого Сахалинский областной суд признал виновным в госизмене 48-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов собирал сведения об одном из муниципальных объектов региона.

Ранее россиянина приговорили к 22 годам за подготовку теракта против судей в Тамбове.

 
