Воспитательница детсада забеременела от 14-летнего подростка

В Австрии воспитательницу подозревают в совращении 14-летнего подростка
Воспитательница из Вены совратила школьника и «встречалась» с ним некоторое время. Об этом сообщает Bild.de.

Как давно жительница Вены стала общаться с 14-летним подростком, неизвестно. Ее возраст также не уточняется, но известно, что она была «как минимум на десять лет старше ученика». Спустя несколько месяцев таких встреч женщина забеременела, но ребенка потеряла.

При этом коллеги воспитательницы подозревали о тайных встречах, но после неудачной беременности, она сама рассказала им обо всем.

В Управлении образования заявили, что администрация школы, где учится подросток, обратилась к правоохранителям как только им стало известно об «отношениях».

Сейчас женщина находится в больнице, но уголовное дело в ее отношении уже завели. Решение о дальнейшей ее карьере еще не принято.

Известно, что в жалобе администрация указала «злоупотребление служебным положением». За это преступление ей грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Если же речь зайдет о насилии и совращении, то здесь одну из ключевых ролей сыграет то, когда это произошло. В Австрии возраст согласия начинается с 14 лет, начать развращать школьника педагог могла раньше этого возраста.

Ранее в Подмосковье женщину-врача обвинили в совращении пациента.

 
