HR-эксперт предупредила о влиянии гиперсамостоятельности женщины на карьеру

HR-эксперт Аликова: синдром «я сама» приводит к выгоранию на работе
Чрезмерная самостоятельность женщины, выражающаяся в виде синдрома «я сама», оказывает заметное влияние на карьеру. Такие сотрудницы редко задают уточняющие вопросы, отказываются от отпуска, а также работают до изнеможения. Об этом газете «Известия» рассказала независимый HR-эксперт Анна Аликова.

По словам специалиста, нежелание женщины просить помощь в большинстве случаев вызвано страхом показаться некомпетентной, социальными установками о необходимости «быть удобной» и негативным опытом, когда оказание помощи сопровождалось обесцениванием или ожиданием взаимной услуги.

Эксперт подчеркнула, что в краткосрочной перспективе гиперответственность действительно может приносить хорошие результаты. Однако в будущем она становится карьерным ограничением.

«К 35-40 годам женщина с синдромом «я сама» часто застревает на средней позиции, оставаясь суперисполнителем вместо стратегического распределителя ресурсов», — объяснила она.

Специалист отметила, что в результате постоянного аврала, а также отсутствия права на ошибку и чувства женщина быстро сталкивается с выгоранием.

