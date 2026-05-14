В Подмосковье запустят летнюю оздоровительную кампанию

В Московской области 29 мая официально начнется летняя оздоровительная кампания, в рамках которой для жителей региона будут работать более 1 тыс. площадок, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Как отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, летняя кампания охватит около 500 тыс. детей региона.

«Особое внимание уделяем детям участников СВО — для них будет организован отдых в трех лагерях. Для ребят из семей с низкими доходами мы предусмотрели бесплатные путевки к морю», — рассказала она.

Болатаева добавила, что 6 тыс. детей участников СВО смогут принять участие в тематических сменах.

Также в Московской области с 22 по 24 мая пройдет областной инструктив «Школа вожатых», в рамках которого для будущих воспитателей проведут мастер-классы и семинары о психологии общения с детьми.