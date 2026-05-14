Врач объяснила, как клубника влияет на мужское и женское здоровье

Фитоэстрогены, содержащиеся в клубнике, помогают поддерживать гормональный баланс в женском организме. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог Наталья Павлюк.

«Однако здесь клубника и ягоды не занимают первую роль. Главными продуктами для женской гормональной системы остаются бобовые и льняное семя. В целом для здоровья женщины клубника полезна, но вряд ли она может существенно помочь именно при гормональном дисбалансе», — отметила специалист.

Что касается мужского здоровья, клубника не оказывает на него существенного влияния. Для профилактики аденомы простаты и проблем с предстательной железой обычно рекомендуют продукты, содержащие ликопин, например, томаты, добавила она.

Диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что клубника может помочь при хронических запорах и стимулировать аппетит. В ягоде также есть биофлавоноиды, что делает ее полезной для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

