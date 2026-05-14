В «Лужниках» открылся летний пляж

В олимпийском комплексе «Лужники» открылся плавательный бассейн, сообщает пресс-служба комплекса.

Пляж расположен возле здания Аквакомплекса. На территории работает 50-метровый бассейн и 20-метровый бассейн с зоной для загара и лежаками.

Также на территории комплекса работает VIP-зона повышенного комфорта с мягкими лежаками и детская зона.

Гости смогут также воспользоваться волейбольной площадкой, банным комплексом и сауной.

Для удобства посетителей на территории работают душевые, раздевалки, бар и камеры хранения.