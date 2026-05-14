Т-Банк вновь проведет просветительский летний фестиваль в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 4 по 6 июня в третий раз пройдет просветительский летний фестиваль «Т-Двор», сообщили в Т-Банке.

Главной темой фестиваля станут технологии будущего для людей. В этом году «Т-Двор» проходит в рамках серии масштабных событий, приуроченных к 20-летию Т-Банка.

Каждый день фестиваля будет посвящен одному из ключевых направлений, среди которых технологии, человек и бизнес. Также на фестивале обсудят вопросы освоения космоса, будущего ИИ, нейробиологии, биохакинга и другие темы.

На фестивале представят медиаинсталляцию «Горизонт событий», с помощью которой гости смогут узнать, как художники видят будущее, которое формируется уже сейчас.

Медиаинсталляция создана Т-Банком, международной студией аудиовизуальных решений «СЕТАП» и студией пространственного дизайна figura fon.

В деловой части фестиваля спикеры, в числе которых лидеры технологической индустрии, представители научного сообщества, представители крупнейших компаний и международные эксперты, обсудят развитие инноваций и их применение.

На фестивале будет представлена и насыщенная развлекательная программа, в которую войдут спортивные активности, диджейсеты, интерактивные зоны, а также концерты и выступления музыкальных хедлайнеров.

Клиенты Т-Банка и их друзья смогут посетить фестиваль бесплатно по предварительной регистрации.

В Т-Банке отметили, что за 2 года Т-Двор посетили более 60 тыс. человек. Всего за время фестиваля прошло более 120 событий с участием около 180 спикеров, среди которых Ксения Дукалис, Евгений Давыдов, Ирена Понарошку и другие.

 
