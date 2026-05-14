На популярном пляже в Англии нашли тела трех женщин

В море у побережья британского города Брайтон обнаружили тела трех женщин. Об этом пишет издание Independent.

Тела извлекли из воды 13 мая. Предположительно, женщинам было от 20 до 30 лет. По данным полиции, они могли зайти в воду с пляжа неподалеку. Сначала их заметили у пирса Брайтон-Палас, затем они отплыли в сторону пристани.

«В данный момент нашим приоритетом является установление личностей этих трех женщин и поиск их семей, которые пока не знают о потере близких», — сообщила полиция графства Сассекс.

До этого полиция Пхукета обнаружила у пляжа Найтхон тело 35-летнего россиянина, которого накануне унесла в море налетевшая волна. Россиянин находился в море вместе со своей девушкой. Сообщается, что она видела, как волна унесла ее молодого человека далеко от берега.

Ранее на крымском пляже нашли тело мужчины без головы.

 
