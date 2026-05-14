На Урале отец 5 детей убил девочку-свидетельницу расправы и скрывался 25 лет

В Свердловской области спустя более 20 лет следователям удалось расследовать убийство девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в 1999-м году. Маленькая девочка вышла на детскую площадку около дома, но в тот день домой так и не вернулась. Местные жители вышли на поиски, которые не увенчались успехом. Они полагали, что ребенка могли убить. Тем не менее, 25 лет школьница числилась пропавшей без вести.

Как удалось выяснить следователям, этот инцидент связан с убийством, которое произошло за несколько дней до исчезновения. Два приятеля жестоко расправились с молодым человеком. Девочка видела, как преступники затолкали последнего в машину и дала показания.

Мужчины ее заметили. Чтобы знакомые избежали наказания, на тот момент 23-летний Игорь выследил девочку, утащил в безлюдное место, задушил и спрятал в овощной яме за одном из домов. Тело так и не нашли.

Благодаря современным технологиям в 2025-м году следователи вышли на Игоря. К этому моменту у него самого было пятеро детей. Изначально он сознался, но позже заявил, что его оговорили.

Несмотря на это, следователи нашли достаточно доказательств. Фигуранту предстоит суд.

