Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

На Урале отец 5 детей убил девочку-свидетельницу расправы и скрывался 25 лет

На Урале спустя 25 лет нашли убийцу девятилетней девочки
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Свердловской области спустя более 20 лет следователям удалось расследовать убийство девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в 1999-м году. Маленькая девочка вышла на детскую площадку около дома, но в тот день домой так и не вернулась. Местные жители вышли на поиски, которые не увенчались успехом. Они полагали, что ребенка могли убить. Тем не менее, 25 лет школьница числилась пропавшей без вести.

Как удалось выяснить следователям, этот инцидент связан с убийством, которое произошло за несколько дней до исчезновения. Два приятеля жестоко расправились с молодым человеком. Девочка видела, как преступники затолкали последнего в машину и дала показания.

Мужчины ее заметили. Чтобы знакомые избежали наказания, на тот момент 23-летний Игорь выследил девочку, утащил в безлюдное место, задушил и спрятал в овощной яме за одном из домов. Тело так и не нашли.

Благодаря современным технологиям в 2025-м году следователи вышли на Игоря. К этому моменту у него самого было пятеро детей. Изначально он сознался, но позже заявил, что его оговорили.

Несмотря на это, следователи нашли достаточно доказательств. Фигуранту предстоит суд.

Ранее в Москве сын убил отца из-за подгузника, который тот не сменил матери.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!