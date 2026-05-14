Для москвичей выпустили штормовое предупреждение

Сильный ветер и гроза ожидаются в Москве после обеда в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до 21:00 14 мая в столице местами ожидается гроза с дождем», — говорится в сообщении.

В МЧС также предупредили, что во время грозы возможно усиление ветра а до 15 м/с, а также попросили москвичей и гостей столицы быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

До этого синоптики рассказали, что в столичном регионе к выходным заметно потеплеет, а на следующей неделе начнется жара – к этому нужно быть готовыми. В пятницу, 15 мая, Москва окажется в зоне атмосферного фронта, на фоне чего пойдут кратковременные дожди, возможно с грозами. При облачной погоде ночью ожидается от +12 до +14 градусов, а днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Вместе с тем будет усиливаться юго-восточный ветер, достигнув скорости в 5-10 м/с.

