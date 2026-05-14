Россиянам перечислили самые неперспективные профессии в 2026 году

В 2026 году на трудовом рынке теряют позиции филология, лингвистика и журналистика. Об этом Life.ru сообщил HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян.

По словам специалиста, на одну вакансию в сфере журналистики приходится примерно 300 выпускников, из-за чего возникает крайне высокая конкуренция.

«Следующие — это филологи и лингвисты. Да, сейчас это нужно для того, чтобы обучить ИИ и подготовить языковые модели к обучению нейронных сетей. Но в ближайшее время, к сожалению, это вообще перестанет быть нужным кому-либо», — отметил эксперт.

Он добавил, что получить высокую заработную плату трудно и в сфере культурологии, востребованными в которой остаются лишь экскурсоводы. Также в зоне риска оказались преподаватели литературы. Сейчас наблюдается профицит этих специалистов, при этом спрос на их услуги заметно снижается. Помимо этого, на трудовом рынке уже есть достаточно большое число менеджеров.

До этого Мурадян говорил, что в ближайшее время в России сохранится высокий спрос на специалистов рабочих профессий, а вот офисным сотрудникам грозят сокращения. По его словам, на рынке труда ощущается нехватка «синих воротничков», в числе которых сварщики, электрики и швеи.

