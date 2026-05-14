Невролог рассказала, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

Одним из самых эффективных способов уплотнить нервную сеть и снизить риск возникновения болезни Альцгеймера являются умственные нагрузки. Об этом kp.ru рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, кандидат медицинских наук, врач-невролог Мария Чердак.

По словам специалиста, для профилактики болезни Альцгеймера важно не только узнавать новую информацию, но и запоминать ее и применять на практике. Когнитивный резерв также можно укрепить с помощью любого общения с окружающими, поскольку социальные взаимодействия требуют усилий мозга.

Врач добавила, что риск возникновения болезни также снижает контроль артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови.

«Даже у людей с неблагоприятной наследственностью, повышенным риском Альцгеймера поддержание таких показателей в норме играет большую роль в замедлении повреждения мозга», — отметила эксперт.

По ее словам, мозг от деменции защищают и регулярные физические нагрузки. Самым простым упражнением считается обычная ходьба быстрым шагом на протяжении 30-40 минут в день.

Не менее важен здоровый сон, поскольку именно во время такого отдыха из головного мозга активно выводятся токсичные продукты жизнедеятельности, связанные с развитием Альцгеймера.

Невролог добавил, что также необходимо поддерживать уровень витаминов группы В, особенно В12, участвующий в восстановлении нервных волокон. Нехватка этого витамина приводит к повреждению головного мозга, периферических нервов и спинного мозга.

