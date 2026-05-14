Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Опрос: почти половина россиян испытывают стресс, когда гости остаются с ночевкой

В Level Group выяснили, что 20% россиян избегают приема гостей
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

44% россиян испытывают стресс, когда гости остаются у них с ночевкой. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного девелопером Level Group. Уточняется, что основные причины тревоги — отсутствие приватной гостевой комнаты (23%), нехватка личного пространства для работы (24%), занятая гостями ванная комната по утрам (24%). Также опрошенные жалуются на резкую смену режима сна (22%), сдвиг планов и нарушение личных границ (7%).

Выяснилось также, что каждый третий россиянин (36%) предпочитает ходить в гости, а не принимать друзей у себя дома. 96% респондентов считают, что для вечеринок в их квартире не хватает свежего ремонта, а 56% опрошенных запланировали обустройство жилья уже в текущем году. При этом 20% — вовсе избегают приема гостей.

В пресс-службе компании отметили, что только каждый пятый россиянин (18%) имеет отдельную гостевую комнату. Подавляющее большинство (82%) вынуждены размещать гостей в гостиной или собственной спальне.

Психолог Анастасия Лысакова до этого дала советы, как вежливо отказаться от поездки на шашлыки в майские праздники.

По ее словам, не следует обесценивать само приглашение, ситуацию и мероприятие. Человеку важно понимать, что его ценят и помнят о нем.

Ранее стало известно, что более половины россиян хотя бы раз продавали личные вещи.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!