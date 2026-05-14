Опрос: почти половина россиян испытывают стресс, когда гости остаются с ночевкой

44% россиян испытывают стресс, когда гости остаются у них с ночевкой. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного девелопером Level Group. Уточняется, что основные причины тревоги — отсутствие приватной гостевой комнаты (23%), нехватка личного пространства для работы (24%), занятая гостями ванная комната по утрам (24%). Также опрошенные жалуются на резкую смену режима сна (22%), сдвиг планов и нарушение личных границ (7%).

Выяснилось также, что каждый третий россиянин (36%) предпочитает ходить в гости, а не принимать друзей у себя дома. 96% респондентов считают, что для вечеринок в их квартире не хватает свежего ремонта, а 56% опрошенных запланировали обустройство жилья уже в текущем году. При этом 20% — вовсе избегают приема гостей.

В пресс-службе компании отметили, что только каждый пятый россиянин (18%) имеет отдельную гостевую комнату. Подавляющее большинство (82%) вынуждены размещать гостей в гостиной или собственной спальне.

