Врач предупредил, о чем сигнализируют частые пробуждения по ночам

Врач Кудинов: пробуждения по ночам могут говорить о депрессивном состоянии
Частые пробуждения по ночам могут говорить не о проблемах со сном, а о нарушениях, требующих диагностики, в том числе о наличии депрессивного состояния или эпизодов остановки дыхания во сне. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, в случае повторения эпизодов важно обратиться к врачу для проверки здоровья. Он отметил, что часто это может быть последствием синдрома обструктивного апноэ сна. При таком состоянии во сне возникают остановки дыхания.

«Сам факт пробуждения большого вреда не приносит, но он может указывать на состояния, опасные для здоровья, а иногда и для жизни. Один из таких вариантов — остановки дыхания во сне. При этом человек может просыпаться с полным мочевым пузырем, вставать в туалет, потом ложиться и спать дальше. Если такие пробуждения повторяются, это может быть последствием остановок дыхания во сне», — пояснил Кудинов.

Для точной постановки диагноза он посоветовал обратиться за консультацией к специалисту.

Доцент Медицинской школы Уорикского университета Талар Мухтарян до этого говорила, что внезапные пробуждения ночью чаще всего связаны со стрессом, употреблением кофеина или алкоголя. По словам специалиста, около трех часов ночи сон естественным образом становится более поверхностным. Это связано с цикличной структурой сна и постепенной подготовкой организма к утреннему пробуждению. Обычно такие переходы между фазами проходят незаметно, однако в этот момент человек легче просыпается.

