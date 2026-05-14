Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Депутат Романов заявил о большом вкладе Санкт-Петербурга в экономику России

Депутат Романов: Санкт-Петербург успешно реализует национальные проекты
Telegram-канал «РОМАНОВ Z»

Санкт-Петербурге вносит огромный вклад в национальную экономику России и успешно реализует инициированные президентом России Владимиром Путиным национальные проекты, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, комментируя отчет губернатора Александра Беглова.

«Выступление Александра Беглова было ярким, насыщенным информацией, четким с точки зрения определения векторов дальнейшего развития города. Расходы Петербурга увеличились на 76 млрд рублей по сравнению с прошлым периодом, достигнув 1 трлн 476 млрд рублей. 52% расходов направлены на образование, здравоохранение и социальную поддержку горожан», — написал депутат.

Романов отметил, что в 2025 году Санкт-Петербург обеспечил налоговые поступления в федеральный бюджет в размере 1,460 трлн рублей. Взамен федеральный центр участвует в реализации петербургских мега-проектов, среди которых строительство Широтной магистрали скоростного движения, возведение Большого Смоленского моста и другие.

«В 2027 году будет завершено строительство Южной широтной магистрали и трассы М-32, а также реконструкция Цимбалинского путепровода. И уже в последних месяцах этого года будет доведена до конца трамвайная линия «Купчино — Шушары — Славянка», — добавил депутат.

Также Романов подчеркнул, что Санкт-Петербург преображается.

«Я вижу, как меняется Петербург, мне нравится то, каким он становится. Я горд тем, что участвую в работе на благо горожан, вместе с правительством города, решая проблемы, с которыми ко мне обращаются петербуржцы», — заключил Романов.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!