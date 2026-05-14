Депутат Романов заявил о большом вкладе Санкт-Петербурга в экономику России

Санкт-Петербурге вносит огромный вклад в национальную экономику России и успешно реализует инициированные президентом России Владимиром Путиным национальные проекты, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, комментируя отчет губернатора Александра Беглова.

«Выступление Александра Беглова было ярким, насыщенным информацией, четким с точки зрения определения векторов дальнейшего развития города. Расходы Петербурга увеличились на 76 млрд рублей по сравнению с прошлым периодом, достигнув 1 трлн 476 млрд рублей. 52% расходов направлены на образование, здравоохранение и социальную поддержку горожан», — написал депутат.

Романов отметил, что в 2025 году Санкт-Петербург обеспечил налоговые поступления в федеральный бюджет в размере 1,460 трлн рублей. Взамен федеральный центр участвует в реализации петербургских мега-проектов, среди которых строительство Широтной магистрали скоростного движения, возведение Большого Смоленского моста и другие.

«В 2027 году будет завершено строительство Южной широтной магистрали и трассы М-32, а также реконструкция Цимбалинского путепровода. И уже в последних месяцах этого года будет доведена до конца трамвайная линия «Купчино — Шушары — Славянка», — добавил депутат.

Также Романов подчеркнул, что Санкт-Петербург преображается.

«Я вижу, как меняется Петербург, мне нравится то, каким он становится. Я горд тем, что участвую в работе на благо горожан, вместе с правительством города, решая проблемы, с которыми ко мне обращаются петербуржцы», — заключил Романов.