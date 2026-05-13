На северо-востоке Украины прогремел взрыв у остановки

В Сумах в руках у мужчины на остановке взорвалась граната
В Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв у остановки общественного транспорта. Об этом рассказала агентству «РБК-Украина» представитель Нацполиции Юлия Гирдвилис.

По ее словам, в руках у неизвестного мужчины детонировал взрывоопасный предмет, — вероятно, граната. Он не выжил.

Вечером 10 мая в отделение полиции сообщили о мужчине с гранатой, угрожавшем посетителям кафе в украинском городе Ахтырке. Правоохранители обнаружили его около места происшествия и начали переговоры. В ходе них мужчина бросил гранату на землю, из-за чего она взорвалась. После детонации были госпитализированы владелец боеприпаса, трое полицейских и один местный житель. В итоге выяснилось, что граната принадлежала 41-летнему жителю Ахтырки, бывшему военнослужащему.

В январе прошлого года в Киеве произошел взрыв на радиостанции «Армия FM». В помещении детонировал армейский взрыватель. На радиостанции он был в качестве экспоната. При взрыве пострадала 25-летняя ведущая «Армии FM».

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.

 
