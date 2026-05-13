Пьяная женщина устроила драку с мужчиной в кировском баре

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю женщину, которая устроила драку в одном из баров и напала на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в заведении на улице Свободы. Пьяная кировчанка громко нецензурно выражалась, хамила окружающим и не реагировала на просьбы успокоиться. Один из мужчин, находившихся в зале, не выдержал и вступил с ней в словесную перепалку. Конфликт быстро перерос в драку.

Женщина нанесла своему 46-летнему оппоненту несколько ударов, от госпитализации он отказался. Росгвардейцы задержали дебоширку и передали сотрудникам полиции.

До этого мужчина жестоко избил девушку возле российского караоке-бара. Один из мужчин попытался завязать общение с подругой потерпевшей, но получил категорический отказ. Хулиган начал тыкать пальцем в сторону девушек и выкрикивать оскорбления — завязался конфликт, который перерос в драку. Агрессор ударил потерпевшую по лицу, а затем ударил кулаком. Когда жертва рухнула на асфальт, он принялся пинать ее ногами.

Ранее в Тверской области мужчина напал на посетительницу кафе после отказа познакомиться.

 
