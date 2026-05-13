Пенсионер-именинник обиделся на гостью и забил ее кастрюлей

В Амурской области задержан 65-летний местный житель, который жестоко избил женщину металлической кастрюлей во время празднования своего дня рождения, пострадавшая не выжила. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, подозреваемый отмечал свое 65-летие у себя дома, вместе с ним за столом находились родственники и друзья, все распивали спиртные напитки. Вечером, когда гости начали расходиться, у мужчины возник конфликт с сожительницей его брата.

В ходе ссоры женщина оскорбила именинника. В ответ подозреваемый схватил металлическую кастрюлю и несколько раз ударил ею женщину, пострадавшая получила черепно-мозговую травму, спасти ее не удалось. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

До этого на Алтае осудили мужчину, забившего жену за отказ готовить ужин. Между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина выпила спиртное и отказалась готовить ужин. В ходе конфликта муж начал избивать ее, а затем забил ее металлической кочергой. Женщина не выжила.

